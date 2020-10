Blok: ‘Goede ontmoeting met ministers uit Suriname’

Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft de ontmoeting met zijn Surinaamse counterpart Albert Ramdin en de minister van Financiën, Armand Achaibersing benoemd. Dat deed hij vrijdag op Twitter.

“Goede ontmoeting vandaag in Den Haag met mijn Surinaamse counterpart, Albert Ramdin, en de minister van Financiën, Armand Achaibersing. Bij de nieuwe impulsen in de relatie met Suriname past veelvuldig contact. We spraken over de bredere samenwerking tussen onze landen” tweette Blok.

De ministers uit Suriname brachten vrijdag ook een bezoek aan de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Zij sprak over ‘een goed vervolggesprek‘. Wat de Surinaamse ministers allemaal concreet hebben besproken met de Nederlandse ministers is nog niet duidelijk.

Ramdin en Achaibersing hebben ook gesprekken gevoerd in Frankrijk. Ze keren 26 oktober terug naar Suriname om verslag uit te brengen aan president Santokhi.