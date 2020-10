Green Heritage Fund Suriname bestaat 15 jaar

Wat begon met de opvang van één verweesde baby luiaard (foto), is uitgegroeid tot een 15-jarige adolescente stichting op weg naar volwassenheid. Op 24 oktober 2005 werd de Green Heritage Fund Suriname opgericht om een basis voor fondsvorming te creëren ten behoeve van luiaards die in problemen waren gekomen. In dezelfde periode, was het met de aanmoediging van Nicole Duplaix, reuzenotter onderzoeker, en George Middendorf, ecoloog en herpetoloog, dat werd begonnen met systematische gegevensverzameling door de vrijwilligers van de stichting over de dolfijnen die tijdens de boottochten naar Braamspunt werden gespot in de Suriname rivier.

In de afgelopen jaren is de stichting steeds zelfstandiger geworden en biedt niet alleen opvang aan luiaards, miereneters en gordeldieren (en af en toe een stekelvarken), in 2018 opende de stichting zelfs een professioneel opvangcentrum in het bos voor deze dieren. De dierenartsen waarmee wordt samengewerkt zijn in de afgelopen jaren ook versterkt in hun kennis over deze wilde dieren door workshops verzorgd door buitenlandse experts. Meer dan 1000 dieren zijn opgevangen, verzorgd en weer vrijgelaten in een veilige omgeving. Sinds 2016 is er daarvoor een partnerschap ontstaan met de dierenwelzijnsstichting uit Duitsland, Welttierschutzgesellschaft e.v.. In 2012 kreeg de stichting internationale bekendheid door de reddingsactie in een ontbost bosfragment in de stad, waar meer dan 150 drievingerige luiaards woonden.

Parallel aan de ontwikkeling van het luiaardprogramma, ontwikkelde zich het dolfijnenprogramma van de stichting. Van een focus op de dolfijnen in de Suriname rivier werd die focus verlegd naar hun leefgebied en de oceaan. Inmiddels heeft de stichting haar sporen verdiend wanneer het aankomt op het systematisch verzamelen van data over de zee van Suriname en het omzetten daarvan in bewustwordingsmaterialen en het verzorgen van lessen over de zee van Suriname op scholen en bij andere publieke gelegenheden. De stichting is van mening dat menselijke activiteiten, waaronder visserij, scheepvaart of exploitatie van de rijkdommen van de mariene ondergrond, zich snel ontwikkelen. Verhoogde kennis van ons mariene gebied lijkt daarom fundamenteel om de effecten van deze activiteiten beter te kunnen bepalen. Het behoud van soorten en habitats vereist dus een betere integratie en beheer van menselijke activiteiten in het mariene landschap van Suriname. Door onze inspanningen voort te zetten om het gebrek aan kennis over mariene ecosystemen maar ook over menselijke activiteiten in te vullen, kunnen milieubescherming en economische ontwikkeling met elkaar worden verzoend.

Over de afgelopen jaren is het educatie en onderzoeksprogramma van de stichting ook verder ontwikkeld en een aantal wetenschappelijke publicaties zijn in collegiaal getoetste tijdschriften verschenen. Stagiaires en vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan het samenstellen van materialen en het opleiden van personen in verschillende disciplines, van het verzamelen van wetenschappelijke data tot het uitvoeren van korte wetenschappelijke studies binnen de context van hun schoolprogramma. De kennis die de stichting heeft vergaard is erkend via het lidmaatschap van M. Pool van expertgroepen van de International Union for Conservation and Nature (IUCN).

Het werk van de stichting zou niet mogelijk zijn geweest zonder de ondersteuning van de vele vrijwilligers, medewerkers en stagiaires over de gehele periode van de stichting haar bestaan. Wetenschappelijke ondersteuning door lokale en internationale academici heeft geholpen de stichting haar publicaties de autoriteit te verlenen die vereist was voor haar doeleinden. Daarnaast is er altijd een positieve samenwerking geweest met verschillende overheidsinstanties, waaronder Natuurbeheer, de visserijdienst en de veterinaire dienst van het Ministerie van LVV, en het Ministerie van Onderwijs. Het werk van de stichting zou niet mogelijk zijn geweest zonder de ondersteuning en medewerking van de gehele Surinaamse gemeenschap, de vele nationale en internationale donateurs, donoren en sponsors.

Het is onmogelijk om in twee pagina’s de gehele geschiedenis van de stichting te vervatten. Bij deze fase van haar bestaan, heeft de stichting besloten het beeldmerk waarmee de stichting zich presenteert aan te passen aan de tijd. Hoewel de naam onveranderd blijft zijn er een aantal woorden toegevoegd om uitdrukking te geven aan het werk waar de stichting zich mee bezighoudt. De golfjes in het nieuwe beeldmerk laten ook zien dat de stichting zich bezighoudt met het leven in water. Green Heritage Fund, Protecting Nature and Wildlife in Suriname. Met de ondersteuning van de Surinaamse gemeenschap zal de Green Heritage Fund zich nog minimaal 15 jaren inzetten voor de natuur en de wilde dieren in Suriname. Zodat wij allen in harmonie met de natuur kunnen leven. Een groot fundraisingevenement zal er op dit moment niet worden gehouden, maar ligt wel in het verschiet, aangepast aan de omstandigheden van de wereld van vandaag.

Green Heritage Fund Suriname dankt een ieder die ook maar ooit een bijdrage heeft geleverd aan het werk van de stichting in de afgelopen vijftien jaren. Dank u, Gran Tangi, Thank you!