Bekende Surinaamse theaterman Jerrel Vierklau plotseling overleden

In Suriname is de bekende Surinaamse theaterman Jerrel ‘Pa Sukru’ Vierklau plotseling overleden. Dat heeft een nichtje van Vierklau zojuist aan de redactie van Waterkant.Net bevestigd. Hij voelde zich niet goed en is vanmorgen overleden.

Vierklau (50) was vooral bekend als theaterman bij ‘A Sa Go’. Hij werd bekend met personages als ‘Pa Sukru, ‘de bonuman’ en ‘Pras’ oso Nette’. Hij zou volgende week zijn 51ste verjaardag vieren.

Vorg jaar was er nog een groot feest-theaterspektakel in verband met zijn 50ste verjaardag: