Man filmt gemeenschap met vrouwen stiekem, dreigt opname te verspreiden

De politie in Suriname heeft de 27-jarige Jordan K. aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt zijn ex-vriendin te hebben bedreigd met verspreiding van intieme beelden van haar met hem, die hij stiekem met zikn telefoon had gemaakt. De politie stuitte ook op beelden van andere vrouwen bij het uitlezen van zijn mobiele toestel.

Nadat de ex-vriendin screenshots van Jordan kreeg, die haar bedreigde het beeldmateriaal te zullen verspreiden indien zij bleef volhouden de relatie te zullen stoppen, deed de dame aangifte bij de Surinaamse politie.

Het onderzoek wees uit dat Jordan tijdens een afspraak met de vrouw zijn mobiele telefoon onopvallend had geplaatst in de ruimte waar zij de liefde met elkaar hadden bedreven. Toen zij een eind bracht aan de relatie, werd zij geconfronteerd met de beelden die Jordan had opgenomen.

De verdachte werd na de aangifte opgespoord en aangehouden. Hij is op donderdag 15 oktober ingesloten door de politie van het bureau Uitvlugt en na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Gegeven de vondst van beelden van andere vrouwspersonen op zijn telefoon, bestaat het vermoeden dat er meerdere slachtoffers zijn die worden bedreigd door Jordan zegt de politie.