Ministers Achaibersing en Ramdin bezoeken Nederland en Frankrijk

De Surinaamse ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken, respectievelijk Armand Achaibersing en Albert Ramdin, zijn zaterdag vertrokken uit Suriname voor bezoeken aan Nederland en Frankrijk. Dit op verzoek van president Santokhi, die erin gelooft dat persoonlijke ontmoetingen met belangrijke spelers sneller resultaat opleveren dan wanneer de gesprekken per telefoon of schriftelijk plaatsvinden.

In Nederland zullen de twee gesprekken voeren met de Nederlandse ministers van Internationale Samenwerking en van Financiën, respectievelijk mevr. Sigrid Kaag en de heer Wopke Hoekstra. In Nederland zal ook gesproken worden met diaspora organisaties, die thans bezig zijn een diaspora platform op te richten. Hiernaast staan ook gesprekken met verschillende investeerders die projecten willen ontwikkelen in ons land op de agenda.

In Frankrijk zullen de bewindslieden de gesprekken met Lazard verder voortzetten, met het doel een tijdlijn en actieprogramma voor de komende 3 maanden uit te zetten. Gesprekken met het ministerie van Buitenlandse Zaken en van Financiën in Parijs staan ook op de agenda, alsook een ontmoeting met leidinggevende vertegenwoordigers van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, de Club van Parijs en de OECD.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zijn ontmoetingen met de CEO’s van Total en Rubis (leverancier van olie aan Suriname) ook bevestigd. Ook in Parijs zullen de twee bewindslieden gesprekken voeren met potentiele investeerders en bedrijven die geïnteresseerd zijn kapitaalinvesteringen in ons land te plegen.

De ministers keren op 26 oktober terug in Suriname en zullen terstond verslag van de gevoerde gesprekken aan de president doen.