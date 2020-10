Avenue Nine viert 1-jarig bestaan en introduceert ‘Krabubox’

Het Caribisch-Rotterdamse restaurant Avenue Nine, bekend van de populaire ‘Krabudagen‘, viert in het weekend van 24 en 25 oktober haar eenjarig bestaan. Nieuw is de mix van massala krab en massala garnalen in de Krabubox die geïntroduceerd zal worden!

Het restaurant was begin vorig jaar het eerste restaurant dat zich ging richten op de verkoop van massala krab. Niet lang daarna volgden andere bijzondere themadagen, zoals “Jerk Chickendagen, Surinaamse Pomdagen, Antilliaanse Stobadagen en Berkatdagen. Miquil Tjon Kon Fat, eigenaar van Avenue Nine, gelooft dat eten verbindt en nostalgie met zich meebrengt. “Mensen zijn het afgelopen jaar bij ons binnen gestapt die onze gerechten jarenlang niet hebben gegeten. Het brengt ze terug naar Suriname, Curaçao, Aruba, Jamaica en naar zoveel andere plekken waar onze gerechten vandaan komen. Dat is het grootste compliment om te horen.”

De coronacrisis is voor Avenue Nine een grote uitdaging geweest. De eigenaar moest, niet lang na de officiële opening, innovatief worden met het nieuwe concept dat zich juist richt op “samen zijn, samen eten en gezelligheid.” Tjon Kon Fat zegt dat de coronaperiode veel thuisbezorgen en minder drukte met zich meebracht, maar dat dat geleidelijk weer terug komt. Het concept heeft enkele aanpassingen gehad. Zo heeft Avenue Nine naast de themadagen ook een à la carte menu, waar de klassiekers als Jerk Chicken en Pom ook staan en zijn ze overdag met de lunch ook geopend. De aankleding die in Avenue Nine te zien is geeft een Caribisch-Surinaamse vibe.

Het eenjarig bestaan zal gevierd worden met de introductie van de Krabubox, waarin een mix van krab en garnalen in massala gekocht kan worden. Daarnaast kan er gekozen worden voor alleen krab of garnalen in massala of kreeft met een lichte massalasaus. In het kader van het eenjarig bestaan wordt er dit weekend ver buiten Rotterdam geleverd, naast de afhaal – en bezorgmogelijkheden in Rotterdam. Er zijn al bestellingen binnengekomen uit Amsterdam, Almere, Amstelveen, Utrecht, Maarssen, Delft en Den Haag.

Tjon Kon Fat houdt ervan om te experimenteren met de Caribische keuken. “Het is belangrijk om bij de roots te blijven, maar onze klanten komen vaak ook bij ons omdat ze onze variatie op een bepaald gerecht willen proeven. Die open blik stond bij ons in het restaurant het afgelopen jaar centraal en dat willen wij de aankomende jaren blijven doen.” aldus Tjon Kon Fat.

