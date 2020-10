Het aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname, is de afgelopen 24 uur gedaald naar 57. Een week geleden was dit aantal nog 95 en gisteren 65. Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal nieuwe gevallen, dat na 220 keer testen naar voren is gekomen, bedraagt 11. De meeste nieuwe gevallen zijn in Paramaribo en Wanica, gevolgd door Commewijne.

In totaal zijn 20 mensen het afgelopen etmaal genezen: