Kettingrover rijdt met gestolen overgespoten bromfiets naar politiebureau

De recherche van Regio Oost kreeg onlangs een zaak overgedragen van de politie van Albina, betreffende twee manspersonen die een beroving hebben gepleegd. Daarbij werd een halsketting buitgemaakt. Een van deze kettingrovers werd aangehouden, waarbij bleek dat hij ook verantwoordelijk is voor de diefstal van een bromfiets.

Dat meldt het Korps Politie Suriname dinsdag. Het gaat om de 24-jarige Kevin Y., die na deze strafbare handelingen met de gestolen bromfiets naar het politie bureau Albina reed, om een klacht in te dienen tegen iemand. De bromfiets was inmiddels gespoten in een andere kleur.

De dief had echter pech, want de eigenaar van de gestolen bromfiets was toevallig op het bureau en herkende zijn voertuig. Verder was er ook een getuige van de beroving op het bureau en die herkende Kevin als te zijn een van de twee halskettingrovers. De verdachte werd terstond aangehouden door de politie van Albina.

Kevin heeft toegegeven dat hij de bromfiets heeft gestolen, maar ontkent iets te maken te hebben met de beroving. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij ingesloten meldt de politie.