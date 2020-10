Afgelopen 24 uur 222 keer getest: 14 nieuwe besmettingen

In Suriname is de afgelopen 24 uur maar liefst 222 keer getest op het coronavirus. Daaruit zijn 14 nieuwe gevallen naar voren gekomen. Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

7 mensen zijn in het afgelopen etmaal genezen verklaard, 48 mensen zijn in isolatie omdat ze positief zijn getest en het aantal personen in quarantaine is gestegen van 424 naar 507.

Vanaf het begin van de uitbraak van het virus in Suriname zijn in totaal 5.072 personen positief getest. Daarvan zijn op dit moment 95 gevallen actief: