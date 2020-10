Wie moet allemaal in quarantaine na besmetting minister Pokie?

De Surinaamse minister Diana Pokie, van wie zaterdagavond laat bekend werd dat ze positief getest zou zijn op COVID-19, was een van de bewindslieden die zaterdag overdag te Pusugrunu was in verband met de viering van de Dag der Marrons. Op bovenstaande foto, die gisteren gemaakt is, is te zien dat ze tijdens een krutu aan dezelfde tafel zat met ondermeer minister Kuldipsingh en Mathoera.

Naast deze ministers waren ook president Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en DNA-voorzitter Marinus Bee aanwezig bij de krutu, zoals te zien is op onderstaande foto.

Het gebruikelijke protocol bij een positieve test is dat alle contacten van personen die positief bevonden zijn, in quarantaine moeten. Of dat ook is gebeurd is niet bekend. Het wachten is op een officieel bericht vanuit de regering van Suriname.