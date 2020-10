ABOP presenteert nieuwste afdeling: ABOP België

Afgelopen weekend is in België de nieuwste afdeling van de politieke partij ABOP geproclameerd namelijk ABOP België. Tijdens een ledenvergadering is tevens het bestuur benoemd die ABOP België zal gaan trekken. Volgens de nieuwbakken voorzitter Mynairfa Joekoe is het de bedoeling dat ABOP België de moederpartij in Suriname waar nodig zal ondersteunen in het realiseren van haar gestelde doelen.

Verder wil ABOP België ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname vanuit België en de EU. De voorzitter geeft verder aan dat de Surinaamse gemeenschap in België niet meer weg te denken is. “Deze groep is thans uitgegroeid tot tussen de 30.000 en de 40.000 personen afkomstig uit Suriname of van Surinaamse origine woonachtig in België”.

België koestert reeds geruime tijd samenwerkingsbanden met Suriname. Tijdens deze regeerperiode willen we deze samenwerking meer inhoud geven en naar een hoger niveau tillen. Verder zijn er in de afgelopen jaren diverse projecten en initiatieven vanuit de Belgische samenleving richting Suriname geïnitieerd met name om de ontwikkeling van achtergestelde gebieden in Suriname te bewerkstelligen.