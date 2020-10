Presidentiële delegatie brengt weekend door te Pusugrunu

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi is warm onthaald in het dorp Pusugrunu. Naast de president maken vicepresident Ronnie Brunswijk, DNA-voorzitter Marinus Bee en enkele ministers deel uit van de delegatie die een bezoek aflegt aan het Matawai-gebied. Het district Sipaliwini is het zesde district, waaraan de regering een districtenbezoek aflegt.

De president en zijn team werden ontvangen door districtscommissaris Walter Bonjaski van het ressort Boven Coppename, vertegenwoordigers en burgers van het gebied. Bij de ontvangst, op 9 oktober, heeft de delegatie kennis gemaakt met het traditioneel gezag, onder leiding van granman Lesley Valentijn.

De president heeft in zijn toespraak de nadruk onder andere gelegd op het herstellen van Suriname, samenwerking, duurzame ontwikkeling en de eenheidsgedachte die de regering nastreeft. Ook is het staatshoofd ingegaan op maatregelen die noodzakelijkerwijs getroffen dienen te worden om de economie weer sterk te maken.

Het bezoek is ook afgelegd in het kader van de herdenking van Dag der Marrons op zaterdag 10 oktober. De regeringsdelegatie zal op 10 oktober een gran krutu met de traditionele gezagdragers bijwonen in het gebied. Ook staan er op die dag activiteiten ter herdenking van Dag der Marrons in de planning.