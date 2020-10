7 Surinaamse ministers in quarantaine na corona besmetting minister Pokie

In Suriname zijn zeven ministers, die in de directe omgeving van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer zijn geweest en/of nauw contact met haar hadden, momenteel in thuisquarantaine. Dit nadat Pokie zelf positief testte op het COVID-19 virus. Het gaat om ministers Sewdien, Amoksi, Mathoera, Emanuel, Kuldipsingh, Abiamofo en Somohardjo meldt de CDS.

President Chandrikapersad Santokhi is negatief getest op COVID-19. Vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook in nauw contact geweest is met minister Pokie, is niet getest maar vertoont vooralsnog geen symptomen. Donderdag 15 oktober wordt de testprocedure van de mensen met wie minister Pokie in nauw contact geweest is, afgesloten.

De vergadering van De Nationale Assemblee, die gepland stond voor morgen dinsdag 13 oktober, is verschoven naar een nader te bepalen datum. De mogelijkheid om digitaal de vergadering van de Raad van Ministers van morgen te beleggen, wordt bekeken.