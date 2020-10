Bouterse naar Nickerie voor evaluatie verkiezingen en reorganisatie NDP

De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname, Desi Bouterse, is op dinsdag en woensdag in het district Nickerie. De leider van de NDP brengt een tweedaags bezoek aan het rijstdistrict om de afgelopen verkiezingen te evalueren en om de NDP aldaar te reorganiseren.

De NDP verloor bij de afgelopen verkiezingen flink in Nickerie. Van de vijf zetels wist de partij slechts 1 te bemachtigen. De andere 4 gingen naar de VHP. De campagne van de NDP aldaar werd het afgelopen jaar gekenmerkt door interne strubbelingen. Wellicht dat Bouterse dat wil aanpakken tijdens diverse bijeenkomsten.

Het gaat om besloten bijenkomsten waarbij de voormalig Surinaamse president individuele gesprekken zal voeren alsook gesprekken met diverse structuren. Ook is er ruimte voor een informeel samenzijn.

Het bezoek van Bouterse komt enkele dagen nadat de ABOP een Service Centrum in het district opende. De partij van Ronnie Brunswijk bereidt zich hiermee duidelijk voor op de verkiezingen van 2025. In Nickerie wordt een opmars van die partij waargenomen waarbij velen van de NDP, zich bij de ABOP zouden hebben aangesloten.