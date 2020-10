Doodgeschoten man is 28-jarige Dominicaan, liquidatie niet uitgesloten

De man die zondagavond is doodgeschoten aan de Tawajarieweg in Suriname, is een 28-jarige Dominicaan genaamd Jose Silva Rodrigues. Hij werd omstreeks 19:45u door een tot nog toe onbekende man, met een vuistvuurwapen neergeschoten bij een appartementen complex.

Volgens een omstander had de schietpartij veel weg van een liquidatie. De schutter was namelijk heel zakelijk en schoot het slachtoffer meer dan vier keer in borst en buikstreek. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan de schotverwondingen. Na de daad verliet de verdachte de plek in een personenauto.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van Jose Silva Rodrigues officieel vast. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam, voor obductie, in beslag genomen door de politie.

Het verder onderzoek in deze zaak is door de politie van het bureau Lelydorp overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.