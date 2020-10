Man doodgeschoten na woordenwisseling

Zondag iets voor 20.00u in de avond, is een man doodgeschoten in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de schietpartij plaatsvond op een privé terrein aan de Tawajarieweg. Volgens de eerste berichten zouden twee mannen daar een woordenwisseling hebben gehad.

De zaak escaleerde waarbij een van de mannen op een gegeven moment een vuistvuurwapen te voorschijn haalde en meerdere malen zou hebben geschoten op de andere man. Het slachtoffer liep daarbij een schotverwonding op waaraan hij ter plekke bezweek.

De dader sloeg na de daad op de vlucht. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plekke bezig met het onderzoek naar de schietpartij.

Op de foto hierboven is te zien dat een lijkenwagen het terrein binnen rijdt zojuist om 20.45u. Later meer.