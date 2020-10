Bromfietser doodgereden door vrouw (59) die achteruit reed

De 54-jarige bromfietser die vrijdag om het leven kwam, is doodgereden door een automobiliste die achterruit reed zonder voorrang te verlenen aan het verkeer. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. De man Radjkoemar Bhagwandien (foto) was vrijwel op slag dood.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdag 2 oktober op de Commissaris Weythingweg. Leden van de afdeling Verkeersunit regio Midden die na de melding de plek aandeden voor onderzoek troffen het levenloze lichaam van het slachtoffer op het wegdek aan. Onderzoek wees uit dat Radjkoemar over de boven voornoemde weg reed, komende vanuit de richting van Leiding 10A en gaande in de richting van Leiding 9A.

Ter hoogte van pand nummer 381 reed de 59-jarige automobiliste H.S. wiens auto voor een winkelpand geparkeerd stond, achterruit zonder voorrang te verlenen aan het verkeer op de Commissaris Weytingweg dat op dat moment de bromfietsbestuurder Radjkoemar Bhagwandien was. De heer Bhagwandien werd aangereden met het voor hem noodlottig gevolg.

De autobestuurster liep lichte letsels op en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Na medische behandeling is zij heengezonden. Haar rijbewijs is hangende het onderzoek door de politie ingevorderd.

Het ontzielde lichaam van de heer Bhagwandien is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, voor obductie, in beslag genomen door de politie.