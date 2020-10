VIDEO: Nickerianen schenken Service Centrum aan ABOP

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) lijkt nu al bezig te zijn met de verkiezingen van 2025. Dat bleek vandaag in Nieuw-Nickerie, toen ABOP leider Ronnie Brunswijk het eerste Service Centrum ooit van de ABOP in Nickerie opende.

Volgens Brunswijk, die als vicepresident van Suriname een bezoek bracht aan het rijstdistrict, is het een historisch moment voor zijn partij. Hij zei verrast te zijn door het initiatief en dat het pand is aangeboden door ‘de Nickerianen’. “Zonder geld” benadrukte Brunswijk voor hij het naambord onthulde.

“We zullen goed gebruik ervan maken dat ABOP vanaf nu tot aan 2025 een eigen plek heeft in Nickerie om mensen te ontvangen” aldus de voorman van de partij. Vernomen wordt dat het ABOP centrum is gevestigd in een pand van ondernemer Shaam Shankar en dat de donateurs Shankar zelf en rijstmagnaat Shaam Guptar zijn.

Een filmpje van de onthulling: