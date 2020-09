‘Nederland tweede uitvalsbasis voor NATIO Suriname’

Als het aan de nieuwe ‘Stichting Vrienden Voetbal Suriname‘ ligt zal Nederland in de toekomst gebruikt worden als tweede uitvalsbasis voor de Surinaamse nationale ploeg NATIO. Vanwege het diaspora beleid van coach Dean Gorré, zal het merendeel van de Surinaamse ploeg in de toekomst bestaan uit jongens uit Nederland. “Dan zouden we in Nederland trainingskampen kunnen beleggen en oefenwedstrijden kunnen spelen” aldus coach Dean Gorré vandaag in De Telegraaf.

Bovenstaande is een van de plannen van de Stichting Vrienden Voetbal Suriname, waarvan het bestuur wordt gevormd door de Amsterdamse advocaat Robert Geerlings, voetbalmakelaar Humphry Nijman, marketeer Bob van Oosterhout, tv-presentator Humberto Tan, Greg Gorré, voormalig Vitesse-directeur Joost de Wit en de voorzitter en penningmeester van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB).

“Met de stichting willen wij samen met de SVB het Surinaamse voetbal mondiaal op de kaart zetten”, zegt voorzitter Geerlings tegen de krant. De stichting wil ondersteuning geven aan de enorme professionalisering van het Surinaamse voetbal, die momenteel gaande is. Dat wil zij doen middels sponsoring en marketing, maar ook op juridisch vlak en qua media.

Gorré vindt het een geweldig project om van Suriname een serieus voetballand te maken. Hij zegt tegen de krant blij te zijn met de steun van de prominente Surinaamse Nederlanders, die zoveel kwaliteit hebben om ondersteuning op alle fronten te leveren.

Afgelopen nacht werd bekend dat NATIO geloot is in Groep C voor de kwalificatie van de Concacaf Goldcup 2021. In die groep zitten ook nog Jamaica en Costa Rica. De nummer 1 en 2 in die groep kunnen doorstoten naar de finale: