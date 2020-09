Automobilist verleent geen voorrang; voertuig eindigt in trens

Deze auto eindigde dinsdagmorgen in een trens na een aanrijding in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een aanrijding tussen twee voertuigen rond 11.00u op de hoek van de David Simonsstraat en de Wilhelminastraat in Paramaribo.

De veroorzaker reed over de David Simonstraat richting Wilhelminastraat en verleende geen voorrang aan het verkeer op de Wilhelminastraat. Hij veroorzaakte daarbij een botsing, met als gevolg dat de benadeelde met zijn voertuig in de trens belandde.

Één persoon werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis gebracht. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.