Automobilist die bromfietser aanreed en doorreed aangehouden

De politie van het ressort Nickerie heeft op zondag 27 september de 46-jarige Imroozkhan A. in verzekering gesteld. Deze autobestuurder reed de bromfietser Ivanildo G. op zaterdagavond 26 september aan op de kruising van de Gouverneur- en de Wilhelminastraat.

Na de aanrijding reed Imroozkhan door meldt het Korps Politie Suriname. De verwondingen van de bromfietser waren gelukkig niet van levengevaarlijke aard. De volgende dag meldde de automobilist zich aan bij de politie.

Hij werd aangehouden en an overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld aldus de politie.