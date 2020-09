Ingestelde COVID-19 maatregelen lopen vandaag ten einde; versoepeling in zicht?

De Surinaamse overheid kwam twee weken geleden met aangepaste maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in Suriname. Deze maatregelen werden maandag 14 september jl. ingesteld en lopen vandaag zondag 27 september ten einde. Naar alle waarschijnlijkheid komt de overheid vandaag dus met een evaluatie en wellicht andere maatregelen.

Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname komt er een versoepeling van enkele maatregelen. De krant schrijft dat de lockdown wordt aangepast en het luchtruim gedeeltelijk wordt opengesteld. De lockdown is tot op dit moment van 20.00u – 05.00u. Volgens de krant wordt dat een uur later en wel van 21.00u – 05.00u.

Met betrekking tot het gedeeltelijk open stellen van het luchtruim schrijft de krant dat het luchtruim vanaf maandag opengesteld wordt voor commerciële vluchten van en naar Nederland en Curaçao. Het Surinaamse luchtruim is sinds 14 maart eerder dit jaar gesloten.

Op dit moment is er geen duidelijkheid of de door dagblad Suriname genoemde versoepelingen daadwerkelijk morgen in werking treden. Het wachten is op het officieel bericht van de overheid vanavond. Feit is wel dat de COVID-19 gevallen in het land een sterke daling vertonen. Ook zijn er meer dan 10 protocollen in werking getreden die de veiligheid moeten verbeteren.

Een kantekening daarbij is dat het openbaar vervoer afgelopen week weer is opgestart en dat scholen de komende week weer open gaan. “Dit zal een grotere beweging van werkende mensen binnen de samenleving teweegbrengen. Het virus is niet verdwenen en is het dus noodzakelijk om voorzichtig te zijn en de maatregelen en protocollen in acht te nemen” waarschuwt de overheid.