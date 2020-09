Aantal actieve COVID-19 gevallen in 1 week gedaald van 571 naar 118

Het aantal actieve coronabesmettingen in Suriname is in 1 week flink gedaald van 571 vorige week maandag, naar 118 deze maandag. Dat blijkt na een update van de teller op de officiële Surinaamse COVID-19 website op 21 september. Ook het aantal mensen op de Intensive Care bedraagt, vergeleken met vorige week, minder dan de helft.

De afgelopen 24 uur zijn 98 mensen getest op het virus. Daaruit zijn 17 nieuwe besmettingen naar voren gekomen, waarvan het grootste deel in Paramaribo. Daarnaast zijn er 37 personen genezen. Er liggen momenteel 69 mensen in het ziekenhuis, waarvan 4 op een Intensive Care Unit. Dat waren er een week geleden nog 9.

De cijfers van maandagavond 21 september: