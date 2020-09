Bankmedewerkster (28) verduisterd groot geldbedrag in SRD

De politie van regio Paramaribo heeft op donderdag 24 september de 28-jarige Shenaida I. aangehouden ter zake verduistering. De vrouw is medewerkster van een bankinstelling in Suriname. Zij heeft een groot geldbedrag in Surinaamse dollar van de bank verduisterd, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Volgens de politie heeft Shenaida toegegeven het geldbedrag verduisterd te hebben in een periode van ongeveer zeven maanden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld.

De politie heeft niet bekend gemaakt bij welke bank de vrouw werkzaam was en hoe groot het verduisterde bedrag is.