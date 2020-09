VIDEO: Start aanplant bamboe te Weg naar Zee

De Surinaamse minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft deze week een bezoek gebracht aan Weg naar Zee. Daarbij heeft hij diverse locaties bezocht, waaronder de plek waar vorige week zondag een kleien-dijk was doorgebroken veroorzaakt door grote golven van een orkaan 400 kilometer verderop in de oceaan schrijft Erlan Sleur.

Ook heeft hij een bezoek gebracht aan de twee steigers waar proffesor Naipal al enkele jaren bezig is STU’s (Sediment Trapping Units) aan te leggen om uiteindelijk de mangrove te herstellen. De bewindsman gaf het startsein voor de aanleg van een grijsgroene dijk te Weg naar Zee door de aanplant van bamboe langs de dijk. Deze zal de dijk extra verstevigen aangezien de wortels de klei beter kunnen binden bij extreem weer en hoog water.

Nurmohamed was bijzonder onder de indruk van het project. Hij gaf aan dat de mangrovebomen meer aan de voorkant zijn geplant om de golven te minimaliseren, waardoor meer modder wordt ontwikkeld, maar is net niet bestand tegen de zeespiegelstijging. De landbouwarealen hebben een stevige bescherming nodig. Op dit moment wordt het vrijwillig gedaan door het Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR). Uiteindelijk zullen de plaatselijke bewoners de dijk zelf moeten onderhouden om zodoende een eigen bijdrage te leveren.

Het is een pilot dus de gevolgen zullen uiteraard gemonitord worden. De minister heeft zich uitgesproken om de groene kustverdediging (mangrove) in Suriname te ondersteunen en alles in zijn werk te stellen om de professor in zijn projecten te helpen.