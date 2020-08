Verdronken vrouw sprong in zwembad maar kon niet zwemmen

De politie in Suriname heeft na tactisch recherche onderzoek, nieuwe informatie naar buiten gebracht over het lichaam dat op zaterdagmorgen 22 augustus, in een privé zwembad op een woonadres was aangetroffen. Daaruit is naar voren gekomen dat de 22-jarige vrouw, genaamd Gabriëlle Lends, het zwembad in was gesprongen terwijl ze niet kon zwemmen.

Haar moeder had eerder aan de politie doorgegeven dat de jonge vrouw van huis was weggelopen. Ze gaf aan dat haar dochter psychische problemen had en vaker van huis weg liep.

Uit het onderzoek blijkt dat Gabrielle in de vroege ochtend van zaterdag 22 augustus, via de toegangspoort het erf moet zijn opgelopen om daarna in het zwembad te springen. Zij kon ongehinderd het erf op gaan omdat op dat woonadres geen wachter of waakhond aanwezig zijn.

Gabrielle kon niet te zwemmen en werd dood aangetroffen in het water. De huisbewoners verklaarden aan de politie dat zij de dode vrouw helemaal niet kenden. Sectie op het ontzielde lichaam heeft uitgewezen dat ze verdronken is.

Haar lichaam is door de Surinaamse politie overgedragen aan haar nabestaanden meldt het KPS vandaag.