Lijk in zwembad van 22-jarige weggelopen vrouw met psychische problemen

De jonge vrouw die zaterdagochtend dood uit een privé zwembad werd gehaald is de 22-jarige Gabrielle Lends. Volgens verklaring van haar moeder was zij jaren onder psychiatrische behandeling en van huis weggelopen, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Munder kreeg op zaterdagmorgen 22 augustus een telefonische melding, dat het ontzielde lichaam van een vrouw in een zwembad was aangetroffen. Dat het zwembad op een woonadres was. De politie ging naar het woonadres voor onderzoek en trof het lijk van een jonge vrouw op de bodem van het zwembad aan.

De huisbewoners verklaarden aan de politie dat zij de dode vrouw helemaal niet kenden. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de onbekende vrouw in beslag genomen voor obductie. Het verder onderzoek in deze zaak is door de politie van het bureau Munder overgedragen aan de collega’s van de Afdeling Kapitale Delicten.

De volgende dag, zondag 23 augustus, maakte een mevrouw contact met de politie van Uitvlugt om een aangifte van vermissing te doen. Haar 22-jarige dochter Gabrielle Lends was van huis weggelopen. De mevrouw gaf verder aan dat haar dochter psychische problemen had en vaker van huis weg liep.

Het lijk, dat daags tevoren, in het zwembad aangetroffen was bleek dat van Gabriëlle te zijn. Het onderzoek duurt voort meldt de politie.