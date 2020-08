Podcast met Surinaamse kinderverhalen heeft eigen webadres

De podcast Arki Wan Tori, waar er Surinaamse kinderverhalen worden voorgelezen, heeft sinds kort haar eigen internetpagina: www.arkiwantori.sr. Het is de bedoeling dat de organisatie gauw haar eigen website heeft waarop naast de podcast ook informatie over de verhalen die op de site staan, de schrijvers en de partners waarmee er wordt samengewerkt komt te staan. Op dit moment werkt Arki Wan Tori samen met Publishing Services Suriname en Stichting Kinderboekenfestival.

Voor nu wordt er hard gewerkt aan de afronding van de eerste verhalen van de eerste reeks. Het aantal is momenteel op zes. Nadat dit gebeurd is, wordt er kort geëvalueerd en wordt gestart met de tweede serie van verhalen. Er zijn ook plannen om hoorspelen te doen en ook verhalen speciaal geschreven voor de podcast op te nemen. Arki Wan Tori werd op 1 juli 2020 gelanceerd.

Een podcast is een audio uitzending. De naam is een combinatie van iPod, de multimedia player van Apple en broadcast en is voor het eerst benoemd in 2004 door een BBC journalist. De populariteit van podcasts is te danken aan zijn mobiliteit en de makkelijkheid waarop content geplaatst kan worden. De verschillende platformen waar de podcast op worden geplaatst zijn nu makkelijk te bereiken op een plek voor haar luisteraars.

Arki Wan Tori in “Sranan Tongo” betekent: luister naar een verhaal. Het is een podcast die te beluisteren is op verscheidene platformen op het internet: Anchor.FM, Spotify, YouTube en iTunes. Samen met documentairemaker Kevin Headley ontwikkelde initiatiefneemster Jinaraja Menke het idee tot een uitvoerbaar concept. “Er zijn zoveel verhalen geschreven over Suriname en we zijn in een moeilijke periode met de COVID-19 pandemie waar ouders naar educatieve bezigheden zoeken voor kinderen,” zegt Menke.

“Zo kwamen we op verhalen ondermeer waarnaar kinderen kunnen luisteren via hun mobiel, computer of de radio. Dat is het doel en de opzet van de podcast Arki Wan Tori. Om na een selectie van tori’s (boeken/ onuitgegeven verhalen met toestemming van de auteurs en uitgeverijen), tientallen tori’s online te plaatsen die met de moderne technologie van een podcast te beluisteren zijn any time, any place, door wie het dan ook interessant vindt. We vinden het belangrijk om het Surinaams erfgoed met betrekking tot kinderverhalen zo gratis beschikbaar te stellen.

Het helpt de kinderen te stappen uit hun comfortzone en laat hen in een andere denkwereld terechtkomen. Het helpt hun voorstellingsvermogen vergroten, wat heel belangrijk is bij de ontwikkeling van hun creativiteit en hun gevoel van vrijheid. Dat er zoveel meer mogelijk is dan wat ze kennen en weten. Verder leert het een kind om goed te luisteren. Wij vinden het soms heel belangrijk om te praten, maar luisteren is even belangrijk in de ontwikkeling van onze communicatieve vaardigheden.”