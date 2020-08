Cartoon waarin Brunswijk is afgebeeld met apenstaart houdt gemoederen flink bezig

Een cartoon waarin de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk is afgebeeld met een apenstaart houdt de gemoederen op social media weer flink bezig. De cartoon verscheen in de papieren editie van de Surinaamse krant Dagblad Suriname en wordt flink gedeeld.

Het plaatje gaat over de uitzending van de ABOP waarin Brunswijk tijdens een live toespraak even stopte en mensen attendeerde op het feit dat er onderaan het scherm ‘vice-president Brunswijk‘ stond. Iets waar de vp trots op is.

Waarom Dagblad Suriname daar een cartoon van moest maken en Brunswijk afbeeld met apenstaart is niet duidelijk. De tekening is in ieder geval niet in goede aarde gevallen bij veel Facebook gebruikers, die het zien als racisme.

Het plaatje is ook aanleiding voor sommige Facebook gebruikers om vervolgens uitspraken te doen over bevolkingsgroepen. Facebook gebruiker Si-An Inamba bijvoorbeeld is zeker van haar zaak en zegt over het plaatje: ‘De Afro Surinamer door de bril van genoeg Hindoestanen‘.

Haar post, zoals hieronder te zien is, zorgt vervolgens voor veel racistische comments richting Hindoestanen: