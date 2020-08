In Suriname is een vrouw zaterdagochtend op de bodem van een privézwembad aan de Maria Callastraat in het politieressort Munder aangetroffen. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Toen de vrouw uit het water gehaald werd, vertoonde zij geen tekenen van leven. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast.

De doodsoorzaak is nog onbekend. De politie heeft na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen.