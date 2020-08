Politie sluit bruggen tijdens lock down

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist bekend gemaakt dat vanavond, woensdag 26 augustus 2020, vanaf acht uur in de avond tot en met vijf uur in de ochtend de bruggen over de Suriname rivier, de Coppename rivier, de Saramacca rivier en het Saramacca kanaal zullen worden afgesloten door de politie.

“Zoals bekend is het tijdstip tussen 20.00u tot en met 05.00 uur de ‘lock down’ periode als een der COVID-19 maatregelen. Alleen personen die een dispensatiebewijs van het NCCR hebben of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten, die van of naar het werk gaan, zullen doorgelaten worden wanneer zij bij de bruggen aankomen” meldt de Surinaamse politie.

De rest zal ter plaatse moeten blijven tot na de lock down periode.