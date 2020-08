Autobus kwam op rijhelft personenauto en veroorzaakte dodelijk ongeluk

Het verkeersongeval op zondagmiddag 9 augustus aan de de Helena Christinaweg, waarbij de 33-jarige Loraine Sandel het leven liet, gebeurde nadat een tegemoetkomende autobus terecht kwam op de rijhelft van de personenauto waarin het slachtoffer als mede inzittende zat. Dat heeft het Korps Politie Suriname bekend gemaakt.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat de autobusbestuurder over de Helena Christinaweg reed komende vanuit de richting van de Magentakanaalweg. De personenauto reed ook over de Helena Christinaweg komende vanuit de tegenovergestelde richting.

Bij het beschrijven van een bocht in de weg kwam de autobusbestuurder op de rijhelft van de personenauto terecht met als gevolg de aanrijding. De personenauto werd bestuurd door een vrouwelijk familielid van het dodelijke slachtoffer.

Loraine Sandel zat volgens de Surinaamse politie op de achterbank in de auto. Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs. De voertuigen zijn in het belang van het onderzoek door de politie in beslag genomen.