33-jarige Loraine om het leven gekomen bij zware aanrijding

Dit is de 33-jarige Loraine Sandel. Zij kwam zondag om het leven bij een ernstig verkeersongeval op de Helena Christinaweg in Suriname. De Surinaamse politie kreeg omstreeks 16.00u de melding van een zware aanrijding tussen twee auto’s.

Het ongeluk vond in de bocht bij de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) plaats. Wat er zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Op bovenstaande foto is te zien dat de auto’s elkaar aan de rechter voorkant raakten.

Loraine kwam ter plaatse om het leven. Bij het ongeval vielen er ook vijf zwaargewonde personen. Deze zijn door twee ontboden ambulances afgevoerd naar het ziekenhuis voor medische hulp.

De weg was tijdelijk afgezet door de politie in verband met het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.