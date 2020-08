Verlenging coronamaatregelen, avondklok nu van 20.00u – 05.00u

De coronamaatregelen die momenteel in Suriname gelden worden met wee weken verlengd. Daarbij zal ook het uitgaansverbod aangepast worden en wel naar 20.00u tot 05.00u. Dat heeft de Surinaamse president Santokhi maandagavond 10 augustus bekend gemaakt.

Santokhi zei: “De regering is zeer bezorgd, velen van u zijn dat ook; we hebben weliswaar nog niet het kritieke punt bereikt, maar we gaan daar niet op wachten. We zijn daarom genoodzaakt om de maatregelen te verlengen met nog twee weken. Doen we het niet, dan voorzien we een verdere escalatie van covid-19 in ons land met negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak.”

De president noemde de volgende maatregelen die vanaf maandag 10 augustus tot en met zondag 23 augustus gelden:

Maatregel 1:

Het Uitgangsverbod wordt bijgesteld van 20:00 in de avond – 05:00 in de ochtend

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2:

Verplicht dragen van mond- neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van openbare ruimten.

Maatregel 3:

De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaal service, met uitzondering van restaurants met terrassen, waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen;

Maatregel 4:

Samenscholingen van groepen van meer dan 5 personen, behalve voor werk of onderwijs, zijn verboden. Dit is ook van toepassing op feesten, inclusief huisfeesten, religieuze bijeenkomsten en begrafenissen;

Maatregel 5:

Alle sportscholen en centra zijn tot nader order gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan;

Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan!

Maatregel 6:

Contactberoepen zoals binnen de fysiotherapie, kapsalons en barbershops zijn vooralsnog toegestaan mits er voldoende ventilatie aanwezig is in de ruimten (ramen open), de afstand van 1.5 meter tussen cliënten wordt gehandhaafd, evenals de handhygiëne en het dragen van mond- en neusbedekking door alle aanwezige personen;

Maatregel 7:

Alle besloten faciliteiten zoals Casino’s, gok en Vermakelijkheids-gelegenheden, waaronder SURIBET, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten;

Maatregel 8:

Markten blijven vooralsnog geopend met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen klanten en venters, mond- en neusbedekking verplicht voor eenieder die de markten betreedt, goede ventilatie en handhygiëne;

Maatregel 9:

Het onderwijsproces blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het Ministerie ontwikkelde Covid-19 preventie protocollen.

De komende twee weken zal het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie, waarbij beboeting bij niet-naleven zal worden toegepast liet de president weten.