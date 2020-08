1 dode en 4 gewonden bij zware aanrijding in Suriname

Bij een zware aanrijding in Suriname is vanmiddag 1 dode gevallen. Bij het verkeersongeval raakten ook 4 mensen gewond. Het ongeval vond rond 15.45 plaats in een scherpe bocht van de Helena Christinaweg ter hoogte van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).

Het gaat om een aanrijding tussen twee voertuigen. Het is nu nog niet helemaal duidelijk wat er zich heeft afgespeeld. De ambulances zijn ter plekke (foto) en de politie is bezig met het onderzoek.

De weg is vanwege het onderzoek afgesloten ter hoogte van de SWM.