Bouva in TV programma ‘Tussen de Regels’ over functioneren DNA

NDP’er Melvin Bouva is nog steeds niet te spreken over de manier waarop er tegen hem is opgetreden deze week in De Nationale Assemblée van Suriname. Het ging volgens Bouva daarbij om de beperking van spreektijd tot 4 minuten en de wijze waarop de vergadering vrijdag werd geleid.

Hij verliet uit protest de vergadering over de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand omdat de NDP’er vond dat hij beknot werd en dat er met twee maten wordt gemeten door de Surinaamse Assembleevoorzitter Marinus Bee.

Zondagavond komt hij daar uitvoerig op terug in het nieuwe actualiteiten programma ‘Tussen de Regels’ dat zondag om 20.30u wordt uitgezonden op NVO en om 21.00u op SBS. In de uitzending gaat hij in op het functioneren van DNA.

Op social media is intussen een filmpje verschenen waarin te zien is hoe het komt dat Bouva geen tijd meer had na 4 minuten. Hij zou 80% van zijn tijd namelijk gebruikt hebben om over niet-inhoudelijke zaken te praten:

Waarom BOUVA GEEN TIJD MEER HAD Hoe het komt dat Bouva geen tijd meer had. Hij heeft 80% van zijn tijd gebruikt om over NIET INHOUDELIJKE zaken te praten. Kijk maar zelf. Posted by Politiek Hub Suriname on Saturday, 8 August 2020