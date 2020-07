Bromfietser na epileptische aanval in goot gereden en verdronken

De bromfietser die maandag in een goot langs de weg werd aangetroffen (foto) is daar verdronken. Volgens het Korps Politie Suriname zou de man, de 45-jarige Basdeo Dowdath, vermoedelijk als gevolg van een epileptische aanval van de weg gereden zijn.

Hij kwam met zijn bromfiets in de goot terecht en verdronk. Zijn ontzielde lichaam werd op maandagmorgen 20 juli in de goot langs de openbare weg te Nieuw Amsterdam in het district Commewijne aangetroffen door politieambtenaren van het ressort Nieuw Amsterdam.

Het lichaam van de heer Dowdath werd uit de goot gehaald en vertoonde geen letsels. Ook zijn bromfiets vertoonde geen schade. Zoals wettelijk vereist wordt heeft een arts de dood van de man vastgesteld.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Basdeo Dowdath afgestaan aan zijn nabestaande ter begraving, aldus de Surinaamse politie.