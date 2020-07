VIDEO: Bromfietser onder vrachtwagen beknelt geraakt bij aanrijding

Bij een aanrijding woensdagmiddag tussen een bromfiets en een grote vrachtwagen, is de bestuurder van de bromfiets onder de truck beknelt geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 15.00u plaats vond tussen Leiding 10 en 11.

Het is nog onduidelijk hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden. De bromfietser was bij het ongeval met zijn bromfiets onder het voertuig gekomen en zat beknelt. Leden van het Korps Brandweer Suriname moesten assistentie verlenen om de man uit zijn benarde positie te verwijderen.

Het slachtoffer werd uiteindelijk met diverse verwondingen onder het voertuig vandaan gehaald. Hij is per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

