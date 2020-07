Bromfietser belandt in goot en overlijdt in Commewijne

De 45-jarige bromfietser Dewdath Basdew is vanmorgen rond 11.00 overleden na een verkeersongeval aan de Pronkweg in het district Commewijne in Suriname. De bromfietser die een epilepsiepatiënt is, kreeg naar alle waarschijnlijkheid rijdend een aanval en belandde in een goot met water op de hoek van de Pronk- en Divisieweg.

Na het voorval haalden omstanders hem uit de goot, maar hij vertoonde geen tekenen van leven meer. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het ontzielde lichaam aangetroffen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de nabestaanden.

