CHS stelt verkiezingsuitslag vast op dinsdag 16 juni

Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal op dinsdag 16 juni in een openbare zitting te Sana Budaya de uitslag van de verkiezingen in Suriname vaststellen.

De verschillende Surinaamse politieke organisaties zijn uitgenodigd om de zitting bij te wonen. Vanwege de huidige COVID protocollen zullen slechts twee vertegenwoordigers per politieke organisatie worden toegelaten. Tijdens een vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) op maandag 29 juni, zullen de nieuwe parlementariërs beëdigd en geïnstalleerd worden.

De politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zal meewerken aan het kiezen van een president en vicepresident in de Nationale Assemblee van Suriname. Dat heeft de partij vrijdag in een persbericht laten weten.