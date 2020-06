KLM brengt eerste lading COVID-19 medische aankopen naar Suriname

Deze Boeing 787-10 Dreamliner van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) kwam vrijdagmiddag aan in Suriname. Het toestel nam medische aankopen vanuit Nederland mee, die de stichting Su4Su met donaties heeft verricht in de strijd tegen COVID-19.

Het zou gaan om 3.500 Corona testkits en een nieuwe PCR machine. Met deze spullen kunnen medici in Suriname het aantal testen uitbreiden en de epidemie beter in kaart krijgen. En dat is belangrijk aangezien er sprake is van een enorme toename van het aantal actieve cases.

Het Surinaamse bedrijfsleven is de trekker van de doneer actie die wordt uitgevoerd door de stichting Su4Su. Sinds vrijdag heeft Su4Su ook in Nederland een campagne gelanceerd om donaties te verzamelen. De verwachting is dat in Nederland ook een miljoen euro kan worden opgehaald.

De meeste spullen die nodig zijn in de strijd tegen COVID-19 in Suriname, zullen in Nederland gekocht worden en met de KLM naar Paramaribo gaan. Een eerste vracht is zoals gezegd vrijdag vertrokken.

De Nederlandse regering had vorige week ook al tien beademingsapparaten toegezegd. Deze zullen naar verwachting volgende week naar Suriname gaan.

Het KLM toestel zal zaterdag terug vliegen naar Amsterdam en neemt weer in Suriname gestrande passagiers mee naar Schiphol. Vorige week maakte de KLM bekend dat zij elke zaterdag vanuit Suriname naar Nederland zal vliegen.

