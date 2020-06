BEP gaat meewerken aan kiezen president en vicepresident in DNA

De Surinaamse politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zal meewerken aan het kiezen van een president en vicepresident in de Nationale Assemblee van Suriname. Dat heeft de partij vandaag in een persbericht laten weten.

In het bericht zegt de BEP te willen benadrukken dat er op dit moment geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat de partij niet zal meewerken aan het kiezen van de president en de vicepresident in het parlement en zegt “nogmaals ziet de BEP, gegeven de realiteit van alle dag, een eventuele stap naar de Verenigde Volks Vergadering als een heilloze weg”.

De partij hoopt hiermee een einde te hebben gebracht aan de talrijke zinloze speculaties over hun houding in het nieuw parlement.