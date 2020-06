Mercedes knalt met hoge snelheid tegen gebouw in de stad

Deze mercedes knalde vanmiddag tegen een gebouw in de hoofdstad van Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig kort voor de lockdown reed over de Zwartenhovenbrugstraat, voorbij de Keizerstraat en zou richting de Henck Arronstraat (Gravenstraat) gaan.

De bestuurder haastte zich om naar huis te gaan en reed met hoge snelheid. Op de kruising met de Nassylaan, waar er een knik is in de weg, ging het echter mis. Het voertuig knalde tegen het gebouw van een toeristisch bedrijf in de binnenstad van Paramaribo.

De mercedes raakt zwaar beschadigd en de bestuurder raakte bekneld. De Surinaamse brandweer moest eraan te pas komen om de bestuurder te bevrijden. Deze werd zwaargewond met een ambulance vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder onder invloed van alcohol was, maar dat is niet bevestigd door de Surinaamse politie, die de zaak in onderzoek heeft.