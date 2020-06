Uitbreiding telefoonnetwerk NCMT moet onbereikbaarheid verhelpen

Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), gaf in de persmeeting van 12 juni te kennen dat momenteel de mogelijkheid wordt bekeken om het telefoonnetwerk uit te breiden. Het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT) in Suriname wilt meer mobiele nummers beschikbaar stellen en ook Telesur mobiele nummers. Dit is volgens de OD nodig om de onbereikbaarheid van het team tot het verleden te doen behoren.

De mobiele nummers waarop het NCMT op het Kabinet van de President te bereiken is, zijn dagelijks roodgloeiend. Personen doen er hun beklag dat er niet wordt opgenomen wanneer zij bellen om aanvragen te doen voor dispensatiebrieven. De onderdirecteur spreekt tegen dat er bewust niet wordt opgenomen. “Heel vaak is men op het moment dat er wordt gebeld, in gesprek met iemand anders. Het moment er wordt neergelegd, is er meteen een incoming call”, legde majoor Babel uit. “Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is gewoon de waarheid”, voegde ze eraan toe.

Mensen bellen de hele dag door om te informeren naar de status van hun aanvragen. Op de nummers die worden doorgegeven mag men ook appen of sms’en, terwijl de Surinaamse COVID-website en emailadressen 1×24 uur beschikbaar blijven.