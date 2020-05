Surinaamse ambassadeur in Indonesië overleden

De ambassadeur van Suriname in Indonesië, Benz Abas, is gisterochtend overleden. Abas, die ook lid was van de politiek partij HVB, werd in 2018 door president Bouterse beëdigd (foto) als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname in Indonesië.

“HVBers en familie gecondoleerd. Onze ambassadeur in Indonesië, de heer Benz Abas. Onze HVB strijdmakker is overleden. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. RIP” schreef minister Mike Noersalim op zijn Facebook.

Abas was één van de participanten die de eerste opleiding van het Suriname Diplomaten Instituut (SDI) met succes heeft afgerond: