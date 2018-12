Nieuwe Surinaamse ambassadeur in Indonesië deed opleiding Suriname Diplomaten Instituut

PARAMARIBO, 13 dec – Één van de participanten die de eerste opleiding van het Suriname Diplomaten Instituut (SDI) met succes heeft afgerond is gisteren beëdigd tot ambassadeur. Het gaat om Benz Abas, die aangesteld is als Buitengewoon en Gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor Indonesië. Het SDI werd in december 2017 officieel geopend en is onderdeel van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR).

Suriname onderhoud vanaf 1890 historische banden en vanaf 24 januari 1976 diplomatieke betrekkingen met Indonesië, ‘s werelds grootste eilandstaat met de grootste economie in Zuidoost-Azië. Abas kreeg van de president als taak mee het coördineren van activiteiten om investeringen en toerisme vanuit Indonesië richting Suriname te stimuleren.

De beëdiging heeft conform de Wet op Buitenlandse Dienst plaatsgevonden op woensdag 12 december 2018 op het presidentieel paleis. De president wenste de ambassadeur succes toe bij het uitoefenen van de nobele functie en sprak de hoop uit dat de diplomaat Suriname op een waardige wijze zal vertegenwoordigen in Indonesië.