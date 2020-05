VIDEO: Berkat drive-thru vanwege Id-Ul-Fitre groot succes

De afgelopen dagen stond alles in het teken van de verkiezingen in Suriname, maar er was ook nog het einde van de ramadan; Id-Ul-Fitre. Stichting BARR wilde deze Bodo viering niet ongemerkt voorbij laten gaan en toen kwam zij op het idee om de berkat (het rituele feestmaal) te verdelen. Winston Soekimo (Musroom/Warung Mini XL) volgt de ontwikkelingen in de fastfood branche op de voet en zo is de Berkat Drive Thru ontstaan. Voorlopig als experiment, maar wie weet, schrijft rbu.javanen.nl.

Uniek en ludiek”, zo omschrijft Ine Hardjo, voorzitter van Stichting BARR het initiatief om Berkat te verdelen. Vanwege de Corona maatregelen konden zij zondag het einde van de Ramadan niet gezamenlijk vieren in Nederland. “Ik wilde Bodo niet zomaar voorbij laten gaan en ik weet dat als Javanen iets organiseren, er vanzelf wel gotong royong (saamhorigheid) ontstaat. Wij helpen elkaar en komen tot ideeën.”

Ine Hardjo benaderde Winston Soekimo van Warung Mini XL en Musroom. Hij stelde de locatie in Moerkapelle beschikbaar en verzorgde alles wat nodig is om het goed te regelen. “Ik volg de ontwikkelingen in de fastfood branche al een tijd. Waarom kan er geen geen grote warung keten zijn, zoals Mac Donalds of KFC?”

Zo ontstond het idee om bijna 200 Berkat maaltijden via een drive thru concept te verdelen. In de afgelopen maanden zijn er veel events bij Musroom afgelast en zijn er veel inkomsten misgelopen. “Het vergt veel creativiteit, maar inmiddels is de klap goed opgevangen. Er is door de crisis een grotere vraag ontstaan naar online bestellen en thuisbezorgen.” Behalve Warung Mini XL in Den Haag is er sinds kort ook een distributiepunt in Rijswijk in gebruik genomen.

De Berkat was gemaakt door de vrijwilligers van Stichting BARR uit Rotterdam. Er zat ook een pakket verse groente bij die door een tuinder was geschonken. De bezoekers waren zichtbaar blij met de mogelijkheid om elkaar op deze manier toch Lahir Batin (Prettig Suikerfeest) te wensen.

