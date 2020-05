Chaotische situatie bij NIS, critici zijn bang voor fraude

Momenteel heerst er een chaotische situatie bij NIS, waar de stemmen geteld zullen worden. Dat blijkt uit foto’s (boven en onder) en filmpjes die nu via social media gedeeld worden. Critici zijn bang dat die rommelige situatie in NIS ervoor zorgt dat er fraude gepleegd kan worden.

Op social media gaan er daarom oproepen rond gericht aan journalisten en andere pers om naar NIS te komen.

“Hey guys, we zijn er nog niet. Herinner je 2015 nog? Stembussen in NIS die open gebroken waren. Er kan altijd gerommeld worden, ben er tot het bittere eind bij. Ga naar NIS als je kunt…er is momenteel bitter weinig informatie…ik vertrek NU naar NIS!!” is een van de berichten die momenteel verspreid wordt.