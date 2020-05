Explosief gevonden bij vorig week beschoten Surinaams eethuis in Rotterdam

Het Surinaams eethuis Giomi’s Food in Rotterdam, dat vorige week werd beschoten, is vandaag opnieuw doelwit geworden. Bij het eethuis aan de Frits Ruysstraat werd namelijk een explosief aangetroffen meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens RTV Rijnmond is het explosief voor de deur aangetroffen en is de straat afgesloten. Ook is een aantal woningen uit voorzorg ontruimd en is de politie op dit moment bezig met onderzoek.

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 mei werd dit Surinaams eethuis in Kralingen beschoten. Daar trof de politie zeven kogelgaten in de voordeur aan. Ook andere panden in Rotterdam werden onder vuur genomen; binnen één week wel vier panden.

Deze week werd bekend dat alle slachtoffers van de beschoten winkelpanden en woningen een Surinaamse achtergrond hebben. De schietpartijen zouden het gevolg zijn van een drugsoorlog na onderschepping van 4.200 kg cocaïne. Lees hier meer erover: