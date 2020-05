Schietpartijen Rotterdam gevolg van drugsoorlog na onderschepping 4.200 kg cocaïne

In de nacht van zondag op maandag was er bij een eerder beschoten woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam, een enorme explosie. Deze aanslag en een eerdere serie schietpartijen op panden in Rotterdam, zouden het gevolg zijn van een drugsoorlog, schrijft het Algemeen Dagblad maandag.

Volgens de krant hebben alle slachtoffers van de beschoten winkelpanden en woningen een Surinaamse achtergrond. De krant schrijft ook dat de serie schietpartijen en de aanslag, het gevolg is van een drugsoorlog. Dit nadat drie weken geleden een partij van 4.200 kilo cocaïne in de Antwerpse haven werd onderschept.

Eerder werd bekend dat bij deze vangst in een loods in België een aantal jonge Surinamers uit Nederland aangehouden. Een belangrijk deel van de verdachten blijkt afkomstig te zijn uit Amsterdam-Zuidoost. Het Algemeen Dagblad schrijft dat er volgens ingewijden vier groepen criminelen en twee investeerders betrokken zijn.

De aangehouden jonge Surinaamse criminelen zouden zich hebben laten ronselen voor hand- en spandiensten. De investeerders in de partij drugs, zijn hun geld kwijt en de schietpartijen in Rotterdam zouden er zijn om te intimideren of om te waarschuwen dat de criminelen niet moeten praten, zegt een ingewijde tegen de krant.